TEKİRDAĞ 8 yaşındaki Muhammet'in Türk bayrağı isteğini jandarma yerine getirdi - Son Dakika

8 yaşındaki Muhammet'in Türk bayrağı isteğini jandarma yerine getirdi

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Muhammet İnik(8), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerini süslemek için jandarmayı arayarak Türk bayrağı istedi. İnik, evine bayrağı götüren jandarma ekiplerine yazdığı 23 Nisan şiirini okudu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan Muhammet İnik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlamak için süslemeye karar verdi. İnik, sokağa çıkamadığı için 156'dan jandarmayı arayarak, Türk bayrağı talebinde bulundu. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de aldıkları Türk bayrağını evine götürüp Muhammet İnik ile kardeşine teslim etti.

Minik Muhammet, aldığı Türk bayrağını öptükten sonra jandarma ekiplerine kendi yazdığı 23 Nisan şiirini okudu. Muhammet'in okuduğu şiir şöyle:

Baharın mutlu günü, yurdumun kutlu günü neşeli güzel 23 Nisan.

23 Nisan'da doğdu millet meclisi

İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi

Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlikle yaşar herkes el ele kutlayalım bayramı güzel 23 Nisan