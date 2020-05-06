TEKİRDAĞ 8 yaşındaki üvey oğluna işkence yapan baba, tutuklandı - Son Dakika

8 yaşındaki üvey oğluna işkence yapan baba, tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, imam nikahlı eşi Durkadın Sibel A.'nın oğlu S.Y.A.'ya (8) işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan Aydın, tutuklandı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan çocuk ise koruma altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi, Naim Süleymanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sabaha karşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 183 Sosyal Destek Hattı'na aile içi şiddet ihbarında bulunuldu. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evdeki S.Y.A.'nın yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri ve morluklar görmesi üzerine anne Durkadın Bile A. ile üvey baba Ramazan Aydın'ı gözaltına aldı. İşkence gören S.Y.A., polis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayeneden geçirildi ve darp raporu alındı. Gözaltına alınan anne Durkadın Sibel A. ile Ramazan Aydın, polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden anne Durkadın Sibel A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üvey baba Ramazan Aydın tutuklandı. İşkence gören çocuk ise Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

'ÇOCUK İŞKENCE GÖRÜYORDU

Olayın meydana geldiği binada yaşayanlar, çocuğun sürekli darp edildiğini öne sürdü. Ailenin bir komşusu, "Hergün çocuğun sesi geliyordu ama tam emin olamıyorduk. Üst kat komşusu beni arayarak çocuğun babasına ağlamaklı bir şekilde ' yapma baba' dediğini duyduk. Çocuk çok fazla işkence gördüğü için fazla sesi çıkmıyordu. Son çare olarak 183 Sosyal Destek Başvurusu ve takibi merkezini aradık ve kısa zaman içinde polis geldi. Polis babaya çocuğu sorduğunda babası uyuduğunu söyledi. Polis çocuğu gördüğünde ise, Bu çocuğu, sen mi bu hale getirdin' diyerek babayı gözaltına alıp emniyete götürdüler. Aile yaklaşık 1.5. yıldır burada yaşamasına rağmen, biz çocuğu 1 yıldır görmüyoruz. En son gördüğümüzde yüzünde morluklar vardı. Babasına sorduğumuzda merdivenden düştüğünü söylemişti. Çocuk 7 yaşında ve okula gitmesi gerekirken, ailesi bize 5 yaşında olduğunu söyledi. Şiddet uygulayan Ramazan Aydın'ı her gün apartman önünde görürken, eşi Durkadın Sibel A.'yı ise çok fazla dışarı çıkmıyordu. Ailenin S.Y.A'dan başka bir de öz çocuğu bulunuyor" diye konuştu.