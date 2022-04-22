Tekirdağ'a 27 doktor kadrosu tahsis edildi - Son Dakika
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Tekirdağ'a 27 doktor kadrosu tahsis edildi

22.04.2022 15:48
Tekirdağ'a 27 doktor kadrosu tahsis edildi

Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, Tekirdağ'a 27 doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, Tekirdağ'a 27 doktor kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Yel, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı 104. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Tekirdağ için 19'u pratisyen 8'i uzman olmak üzere 27 doktor kadrosu tahsis edildiğini belirtti.

Doktor atamalarının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacak kura sonucunda belirleneceğini ve doktorların görevlerine başlayacaklarını kaydeden Yel, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimize ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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