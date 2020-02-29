Tekirdağ'a 3 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'a 3 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika

Tekirdağ'a 3 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25), Uzman Onbaşı Recep Bekir (24) ve Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er (21), törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Tekirdağ'a 3 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25), Uzman Onbaşı Recep Bekir (24) ve Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er (21), törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenaze törenlerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er için Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Hacı Mehmet Şirikçi Cami'inde düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Güçlükle ayakta duran acılı anne Fahriye Er ile baba İhsan Er, taziyeleri kabul etti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Birhan Er'in cenazesi, top aracına konuldu. Mezarlığa doğru yola çıkan Şehit Er'in cenazesinin arkasından yaklaşık 10 bin kişi yürüdü. Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, dualar okuyarak, gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er, Çorlu Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

'VARLIĞIM TÜRK VARLIĞI'NA ARMAĞAN OLSUN DERKEN ŞAKA YAPMIYORDUK'

Öte yandan Şehit Er'in sosyal medya hesabından 2013 yılında yaptığı, "Biz 7 yaşında yağmurun altında, soğuktan titreyerek, 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' derken şaka yapmıyorduk" paylaşımı yürekleri yaktı.


- Tekirdağ
Tekirdağ, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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