Tekirdağ'a 3 şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Tekirdağ'a 3 şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25), Uzman Onbaşı Recep Bekir (24) ile Sözleşmeli Er Birhan Er'in (21) ailelerin acı haber verildi.

Tekirdağ'a 3 şehit ateşi düştü, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25),  Uzman Onbaşı Recep Bekir (24) ile Sözleşmeli Er Birhan Er'in (21) ailelerin acı haber verildi.

Suriye'nin İdbil kentinde düzenlenen hava saldırısında Tekirdağ 3 şehit verdi.  Şehit Piyade Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçesindeki, Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Ergene ilçesindeki ve sözleşmeli er Birhan Er'in Çorlu ilçesinde yaşayan ailelerine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

YARALANDI, GÖNÜLLÜ OLARAK İDLİB'E GİTTİ

Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki evine büyük Türk bayrağı asıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehidin evine giderek ailesine taziyede bulundu. Acı haberi alan şehidin annesi İhbar ile babası Kemal Kara gözyaşları döktü. Kara ailesini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, şehidin evinin yanında ambulans hazır bekletiliyor. Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olduğu, 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi. Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Ergene ilçesindeki ailesine acı haberi yetkililer verdi. Şehidin Yeşiltepe Mahallesi Bayır Sokak'taki evine Türk bayrağı asılırken, Vali Aziz Yıldırım ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Mahalle sakinleri de evin önünde toplanarak ailenin acısını paylaştı.

Şehitlerden sözleşmeli er Birhan Er'in Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehit haberini alan anne Bayriye, baba İhsan Er, büyük üzüntü yaşadı.Şehidin evine büyük bir Türk bayrağı asılırken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kaymakam Cafer Sırılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Çelik, aileye taziye ziyareti gerçekleştirildi.  Sağlık ekipleri de şehidin evinin önünde hazır bekletiliyor. Acı haberi alan şehidin komşuları da evlerinin balkon ve pencerelerine Türk bayrakları astı.

Taziye sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aziz Yıldırım, "Tekirdağ'da 3 şehidimiz var. Evlatlar anne ve babalarının evladı. Ancak şehitler hepimizin şehidi. Milletimize sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin hepsine tek tek tören yapmayı arzu ediyoruz. Tarihleri netleşince paylaşacağız" diye konuştu.


- Tekirdağ
Tekirdağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:00 Kaynak: DHA
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