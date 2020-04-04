Tekirdağ'a araç giriş çıkışı durduruldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da araç giriş çıkış yasağı başladı.

Genelgeye göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından itibaren tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek.

Öte yandan, Tekirdağ'da kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler genelgeye göre araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyor.