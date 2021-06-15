Üye Girişi
Tekirdağ'a Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu Kuruldu - Son Dakika

Tekirdağ'a Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu Kuruldu

15.06.2021 15:07
Tekirdağ'a Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu Kuruldu, System.String[]

Birinci Derece Deprem Bölgesi'nde yer alan Tekirdağ'da Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu kuruldu.

Birinci Derece Deprem Bölgesi'nde yer alan Tekirdağ'da Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Asyaport Limanı'nda kurulan Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu'nun açılışına Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, AFAD Müdürü Recep Erol ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener katıldı.

Açılış töreninde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "2017 yılında akredite olan kurumumuz sadece Türkiye'de değil Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de de tsunami gözlemlerini yürütmekte. Sadece Türkiye'ye değil komşu ülkelere de tsunami bilgilendirme mesajları göndermekte. Deprem beklentisinden sonra oluşabilecek fayın kendi özelliğinden değil ama deniz tabanında meydana gelebilecek heyelandan kaynaklı tsunamiyi halkımızın en az zararla atlatabilmesi için uyarı mesajı vermemiz gerekiyor. Bugün Tekirdağ'da da kurduğumuz, bu tarz gözlem istasyonlarının sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu istasyonlara multi çok parametreli meteoroloji istasyonu ve GPS gözlem istasyonu da eklenebilir. Yakın zamanda inşaallah bu istasyonları da diğer istasyonlarımıza ekleyeceğiz" dedi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASINA DEPREM ALARM SİSTEMİ VE DEPREM KAYIT CİHAZI KURULUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın birinci derece deprem bölgesi olması gerçeğinden hareketle deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ve olası bir depremin en az hasarla atlatılması konusunda önemli çalışmalara imza atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel iyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Deprem alarm sistemi ve deprem kayıt cihazı kurulum çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kandilli Rasathanesi ile koordineli olarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin yeni hizmet binasına da deprem kayıtçısı yerleştirme çalışmaları devam etmektedir. Aynı zamanda yeni hizmet binamıza, deprem esnasında uyarı verecek şekilde binada yapısal alarm sistemi kurulması ve sinyal üretilmesi çalışmalarımız da devam etmektedir" diye konuştu.

Tekirdağ'a Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu Kuruldu

Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Tsunami, Deprem, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tekirdağ'a Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu Kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi 15:48 Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi 15:29 Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 15:25 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti 15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor 15:05 Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor 15:04 Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! 14:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? 14:15 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?

Son Dakika Haberleri
15:48 Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi
15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu
15:27 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil
15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti
15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı
15:04 Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak
14:48 Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı
14:40 Fenerbahçe, Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine sert yanıt verdi
14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü         
15:49
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu         
15:46
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil         
15:28
"Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım         
15:20
Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı         
15:15
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Selde mahsur kalan vatandaş otomobilin üstüne çıkıp böylece kurtarılmayı bekledi Selde mahsur kalan vatandaş otomobilin üstüne çıkıp böylece kurtarılmayı bekledi         
14:17
Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı         
14:03
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 15:59:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'a Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement