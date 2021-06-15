Tekirdağ'a Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu Kuruldu - Son Dakika

Birinci Derece Deprem Bölgesi'nde yer alan Tekirdağ'da Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Asyaport Limanı'nda kurulan Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu'nun açılışına Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, AFAD Müdürü Recep Erol ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener katıldı.

Açılış töreninde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "2017 yılında akredite olan kurumumuz sadece Türkiye'de değil Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de de tsunami gözlemlerini yürütmekte. Sadece Türkiye'ye değil komşu ülkelere de tsunami bilgilendirme mesajları göndermekte. Deprem beklentisinden sonra oluşabilecek fayın kendi özelliğinden değil ama deniz tabanında meydana gelebilecek heyelandan kaynaklı tsunamiyi halkımızın en az zararla atlatabilmesi için uyarı mesajı vermemiz gerekiyor. Bugün Tekirdağ'da da kurduğumuz, bu tarz gözlem istasyonlarının sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu istasyonlara multi çok parametreli meteoroloji istasyonu ve GPS gözlem istasyonu da eklenebilir. Yakın zamanda inşaallah bu istasyonları da diğer istasyonlarımıza ekleyeceğiz" dedi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASINA DEPREM ALARM SİSTEMİ VE DEPREM KAYIT CİHAZI KURULUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın birinci derece deprem bölgesi olması gerçeğinden hareketle deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ve olası bir depremin en az hasarla atlatılması konusunda önemli çalışmalara imza atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel iyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Deprem alarm sistemi ve deprem kayıt cihazı kurulum çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kandilli Rasathanesi ile koordineli olarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin yeni hizmet binasına da deprem kayıtçısı yerleştirme çalışmaları devam etmektedir. Aynı zamanda yeni hizmet binamıza, deprem esnasında uyarı verecek şekilde binada yapısal alarm sistemi kurulması ve sinyal üretilmesi çalışmalarımız da devam etmektedir" diye konuştu.