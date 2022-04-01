Tekirdağ'da şafak operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

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Tekirdağ'da şafak operasyonu: 20 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen şafak operasyonunda 20 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi ve uyuşturucu madde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ ve Çorlu Başsavcılıkları koordinesinde Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki Aydoğdu, Kore mahallelerinde Asayiş ve Narkotik konularıyla ilgili şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Son iki gün içinde sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, farklı miktar çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.