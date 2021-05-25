Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı - Son Dakika

Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı

25.05.2021 12:04

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, tatillerini geçirmek üzere kentteki yazlık konutlarına gelecek vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi.

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, tatillerini geçirmek üzere kentteki yazlık konutlarına gelecek vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi. Kalkan, "Kalabalık ortamda bulunmamaları, maskesiz olmamaları ve çadırdır, kampingdir, birlikte olunan alanlarda da tam bir pandemi titizliği ile hareket edilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Koronavirüs vaka sayılarının en yüksek olduğu iller arasında bulunan, tam kapanmayla birlikte vaka sayıları düşen Tekirdağ'da, tedbirler sıkılaştırıldı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Marmara Denizi kıyısında bulunan Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçeleri başta olmak üzere turistik bölgelerdeki yazlık konutlarına gelecek olan vatandaşları koronavirüs tedbirleri konusunda uyardı. Yazlıkçılardan rehavete kapılmamalarını isteye Kalkan, şöyle konuştu:

"Yazlıkçılar bu problem ortadan kalkıncaya kadar asla normal, rahat, kalabalık bir şekilde, 'ben alıştığım alışkanlıklarımı sürdürürüm' diye düşünmemelidir. Kolaylık, sonunda büyük zorluklara davetiye çıkarıyor. Ama tedbir başta kendisine zor gelen birtakım kuralları uygulaması ise sonrasını müreffeh ediyor, kolaylaştırıyor. Yazlıkçılarımızdan ısrarla şunu istiyoruz. Kurallara sıkı sıkıya uymalarını, asla bu pandeminin sona ermediğini ve virüsün bizi terk etmediğini, hatta deyim yerindeyse bozulan koşullar için pusuda beklediğini, kuralları ihlal edenleri beklediğini söyleyebiliriz. Bu tekrar önümüzde bize büyük bir problem olarak dönmesin. Bir dalga hareketi başlatmayalım. Yazlıkçılarımızın kış kadar dikkatli olmasını ısrarla hatırlatırız. Ne zaman ki biz toplumumuzun yüzde 70'lere yakınını, daha da fazlasını aşılamış oluruz, vaka sayılarımız da oldukça aşağılarda, normal sayılabilecek çizgilere iner, o zaman güzel tatiller yapmalarını bekleyebiliriz. Şu an için tekrar söylüyoruz ki; kalabalık ortamda bulunmamaları, maskesiz olmamaları ve çadırdır, kampingdir, birlikte olunan alanlarda da tam bir pandemi titizliği ile hareket edilmesini tavsiye ediyoruz."'MASKE, AŞI KADAR ÖNEMLİ'Kalkan, havaların ısınmasıyla birlikte maske takmak istemeyen vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Maske aşı kadar önemli. Bunun değerini gün geçtikçe daha çok anlıyoruz. Biz gene kapalı alanlardan 2 metre yakın mesafede bulunulmamasını, fazla sayıda oturulmamasını tavsiye ediyoruz. Zaten uzmanlarımız, bakanlık yetkililerimiz kuralları halkımıza hatırlatmakta. Biz de tekraren şunu söylemek isteriz ki; açık alanda olmaya dayanarak yakın mesafe ihlalleri yapmayalım. Bu maskeyi alışkanlıklar arasına artık kazanılmış bir alışkanlık olarak görmek istiyoruz. Yani, 'sıcak geldi, keyfime göre hareket edeyim' düşüncesinden uzakta olmamız gerekir. Aşılamamızı bağışıklanma için belirlenen düzeye erdirinceye kadar bu hassasiyeti sürdürmemiz gerekiyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın maske konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz. Yaşlılarımız bize örnek oldular, onları kutluyorum. Kurallara sıkı sıkıya uydular. 65 yaş üstü aşılamada da yüzde 85'lerin üzerindeyiz ilimizde. Aynı oranı gençlerimizin göstermeleri halinde biz yaz aylarına çok iyi gireceğiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın açık alanlarda, parklarda, bahçelerde gezdirilirken, oyun oynarken onlara da mutlaka benimsetmeliyiz" diye konuştu.'ÖZVERİ VE CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Sahada büyük bir sağlık ordusunun canla başla mücadele ettiğinin altını çizen Kalkan, "Başından beri söylediğimiz gibi ciddi anlamda daha dinamik bir çalışma performansı sergileniyor sahada. Sağlıkçı arkadaşlarımız tepeden tırnağa gerçekten özveriyle çok yoğun bir mücadele sergiliyorlar. Bu gayretlerden sözünü ettiğimiz gibi sayılara da yansıyor. Burada kurallara uyma konusunda halkımızın gösterdiği dikkatin artarak devamını bekliyoruz. Rehavete kapanılmasını asla istemiyoruz. Başında beri söyleye geldiğimiz kurallara şiddetle uyulmasını arzu ediyoruz" dedi.


Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı

İl Sağlık Müdürü, Cengiz Kalkan, Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı - Son Dakika


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