Tekirdağ'a giriş-çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

Tekirdağ'a giriş-çıkışlar yasaklandı

TEKİRDAĞ - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan son kararlar doğrultusunda gece yarısından itibaren Tekirdağ'ı çevre illere bağlayan tüm güzergahlar araç trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığının "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlamasına ilişkin son genelgesinin 1. Maddesinde yer alan "Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır" talimatı üzerine Tekirdağ ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve İstanbul arasındaki bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapandı.

Getirilen sınırlama ile birlikte 24.00'ten bu yana Muratlı- Lüleburgaz arasındaki Muratlı-B.Karıştıran ve Muratlı'nın kırsal mahalleleri ile Lüleburgaz'ın kırsal mahallelerini birbirine bağlayan tüm karayollarında emniyet ve jandarma denetimleri başladı. Yalnızca fabrika servis araçları, lojistik araçları ve benzeri ile seyahat izin belgesi olan araçlar geçiş yaparken, diğer araçlar il sınırından geri çevrildi.

Öte yandan, yasağa yakalanan araç sürücülerinin bazıları ısrarla geçmek isterken, yaşadıkları durumu Kemal Sunal'ın 'Propaganda' filmine benzetenler de oldu.