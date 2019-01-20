Tekirdağ'a Macar Akını Bekleniyor

Tekirdağ'a Macar akını bekleniyor Osmanlı'ya sığınan Macar Kralının Tekirdağ'daki evine ziyaretçi akını bekleniyorTEKİRDAĞ - Macaristan Parlamentosu tarafından 2019 yılının "Rakoczi Yılı" ilan edilmesi ile Osmanlı Devletine sığınan Macaristan Kralı Rakoczi'nin Tekirdağ'daki evine Macar...

Tekirdağ'a Macar akını bekleniyor

Osmanlı'ya sığınan Macar Kralının Tekirdağ'daki evine ziyaretçi akını bekleniyor



TEKİRDAĞ - Macaristan Parlamentosu tarafından 2019 yılının "Rakoczi Yılı" ilan edilmesi ile Osmanlı Devletine sığınan Macaristan Kralı Rakoczi'nin Tekirdağ'daki evine Macar akını bekleniyor.

Macaristan Kralı 2. Ferenc Rakoczi'nin 1720-1735 yıllarında Osmanlı'nın misafiri olarak kaldığı ve müzeye dönüştürülerek Türk-Macar dostluğunun kültürel simgesi haline gelen Rakoczi Evinin görevlisi Ali Kabul 2018 yılında ziyaretçi sayısını açıkladı. 2017 yılından Macar ziyaretçi sayısında bir hayli düşüş olan Rakoczi Müzesinin ziyaretçileri 2018 yılında yükselişe geçti. 2019 yılının Macar Parlamentosu tarafından Rakoczi Yılı ilan edilmesi ile Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Rakoczi Müzesine Macar akını bekleniyor.

"2019 yılından ümitliyiz"

Rakoczi Müzesi Görevlisi Ali Kabul, "Rakoczi Müzesi'ni 2018 yılında 2 bin 300 civarında ziyaretçimiz vardı. Bunların bin 800'ü biletli, diğerleri öğrenci diyebileceğimiz bunların içinden de aşağı yukarı 565 kişisi Macar, diğerleri Türk vatandaşımız olarak bu dilimi oluşturuyor. 2017 yılında rakam biraz düşüktü. Bilhassa Macar ziyaretçi çok azdı. İstanbul'daki patlamalardan dolayı yaşanan son 10 -15 yıldır ortalamasının neredeyse yüzde 10'u kadardı. Ama dediğim gibi geçen yıl bir kımıldama oldu. Geçen yıl 265 Macar,2018 yılında ise 580 -600 civarında Macar turist ziyaret etti. 2019 yılından ümitliyiz. Çünkü geçenlerde bir Macar dostumuz ziyarete geldi. Ardından haberler art arda televizyonlardan gelmeye başladı. İnternetten öğrendik ki Macar Parlamentosu 2019 yılını Rakoczi yılı ilan etmiş. Bizim Tekirdağ'da da Macar dostluk derneğimiz var. O dernek vasıtasıyla daha çok Macar Turist gelmesi için Macar Fahri Konsolosluğundan ayrıca Erdoğan Abimizin gayretleriyle bilhassa dernek başkanı ve Fahri Konsolosluğumuzun gayretleriyle nasıl bu sayıyı arttırabiliriz? Nasıl Tekirdağ'a Macar turist çekebiliriz? Çalışmaları içerisindeyiz. Dernekte herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

"Yüzde 50 bir artış bekliyorum"

Ali Kabul 2019 yılının Rakoczi yılı ilan edilmesiyle Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Rakoczi Müzesinin geçen yıla oranla 2 katı kadar ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, "Ben buranın 37 yıllık görevlisi olarak, en azından yüzde 50 bir artış bekliyorum. Yeni geçtiğimiz yıl 2018 yılında 2 bin 300 olan ziyaretçi sayısının üzerine bin ziyaretçi daha yani 3 bin 500 civarında bekliyorum" dedi.

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