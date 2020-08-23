Tekirdağ'a sahiller doldu taştı - Son Dakika

Tekirdağ'a sahiller doldu taştı

Kumsalda adım atılacak yer kalmadı

TEKİRDAĞ - Hafta sonu olması nedeniyle Tekirdağ sahilleri tatilci vatandaşlarla doldu taştı.

Hafta sonu tatili sebebiyle İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşandı. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen vatandaşlar, havanın sıcak olması nedeniyle denize girip serinlemenin keyfini çıkardı. Tatilci vatandaşların şemsiyelerini dikmesiyle kumsal alanda adım atılacak yer kalmadı. Akın akın gelen tatilcilerin akşam saatlerinde dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ ve İstanbul yolunda yoğunluklar yaşanıyor.