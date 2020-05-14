Tekirdağ'a tarla yollarından gelmek isteyenler jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'a tarla yollarından gelmek isteyenler jandarmaya yakalandı

İSTANBUL'dan, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrilirken, tarla yollarını kullanarak geçmek isteyenler de jandarma ekiplerine yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan illerden Tekirdağ'da, sonra seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Valilik de önceki gün, 16- 19 Mayıs tarihleri arasında kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul'dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Gelen kişiler, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince durduruldu. Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi. Seyahat belgesi olanların ise geçişlerine izin veriliyor.

TARLADAN GEÇERKEN YAKALANDILAR

Tekirdağ'a kaçak olarak gelmek isteyenler daha önce ekili tarlaları kullandı. Çiftçiler, kaçak geçiş yapanların kullandığı yerleri kazıp geçişleri engellerken jandarma ekipleri de sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ancak, Tekirdağ'a seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından özellikle İstanbul'da yaşayanlar ve seyahat belgesi almadan Tekirdağ'a gelmek isteyenler yine tarla yollarını kullanmaya başladı. Kaçak geçiş yapmak isteyenlerin geçiş güzergahlarında önlem alan jandarma ekipleri tarla ortasında yakaladığı kişilere kişi başına 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Bu arada tarlalardan Tekirdağ sınırına kadar araçları ile gelenlerin bazıları da çiftçilerin yolları traktörleriyle bozması üzerine geçiş yapamadan geri döndü. Marmara Ereğlisi ilçesinde çiftçilik yapan Tahsin Meto, kaçak geçiş yapanların ekili arazilerine büyük zarar verdiğini belirterek, "Buradan geçenlere vicdan diyorum başka bir şey demiyorum. Allah insanı vicdansız bırakmasın. Tarlalarımıza büyük zarar veriyorlar. Bu ürünlere yazık günah" diye konuştu.