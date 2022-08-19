Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ'da Müslüman oldu - Son Dakika
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Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ'da Müslüman oldu

19.08.2022 10:22
Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ'da Müslüman oldu

Tekirdağ'a tatil için gelen 24 yaşındaki Fransız vatandaşı Elodle Moreno arkadaşından etkilenerek Müslüman oldu ve "Sibel" adını aldı.

Tekirdağ'a tatil için gelen 24 yaşındaki Fransız vatandaşı Elodle Moreno arkadaşından etkilenerek Müslüman oldu ve "Sibel" adını aldı.

Moreno, Tekirdağ'da arkadaşından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı.

Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Moreno, İl Müftülüğüne başvurdu.

Moreno için Müftülükte ihtida töreni yapıldı. Törende İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, Müslüman olma kararı alan genç kızı tebrik etti.

Kelime-i şehadet getiren Elodle, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i seçerek "Sibel" ismini aldı.

İpek, Sibel'e "ihtida belgesi", Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ'da Müslüman oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ'da Müslüman oldu - Son Dakika
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