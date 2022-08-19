Tekirdağ 'a tatil için gelen 24 yaşındaki Fransız vatandaşı Elodle Moreno arkadaşından etkilenerek Müslüman oldu ve "Sibel" adını aldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ'da Müslüman oldu - Son Dakika

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