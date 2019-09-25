Son Dakika Haberleri: Tekirdağ açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem
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Tekirdağ açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında, Marmara Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tekirdağ açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında, Marmara Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların hala devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 16.07'de, merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerden 7.02 kilometre derinde meydana gelen deprem, çok fazla hissedilmedi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Silivri ilçesinin açıklarında, dün saat 11.00'de, meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların devam ettiği belirlendi. Depremin ardından dün saat 11.57'de, 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Bu sarsıntı da Silivri'den hissedilirken, Marmara Denizi'ne artçı depremler meydana gelmeye devam etti.

Marmaraereğlisi, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:48 Kaynak: DHA
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