DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde depremTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin açıklarında, bugün saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin açıklarında, bugün saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, bugün saat 16.38'de Marmara Denizi'nin, Tekiradağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 18.87 kilometre mesafede meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve sahil kesimindeki ilçeler ile İstanbul'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerine dışarıya atarken, ilk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: TEKİRDAĞ,

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Kop Dağı Tüneli'nde patlama sonrası göçük; işçiler mahsur (1) BAYBURT- Erzurum karayolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, bilinmeyen nedenle patlama sonrası göçük meydana geldi. Göçüğün ardından tünel içerisinde mahsur kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli'ndeki yapım çalışmaları sırasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Patlatma sonrası meydana gelen göçük nedeniyle bazı işçiler, tünel içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, mahsur kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlattığı belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEMurat SÖYLEMEZ- Uğur AYDIN/BAYBURT,

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Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle vurdu

Bursa'da Tuğrul B. (35), tarlada çalıştığı sırada tartıştığı eşi Duygu B.'yi (34) tüfekle vurarak, yaraladı. Duygu B., hastanede tedaviye alınırken, kaçan Tuğrul B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul B. ile eşi Duygu B. arasında, kendilerine ait tarlada çalışırken, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyürken, Tuğrul B., evden aldığı tüfekle Duygu B.'ye ateş etti. Yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Tuğrul B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Duygu B., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duygu B., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise Tuğrul B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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