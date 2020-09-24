Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YAPILMADI
Tekirdağ Valiliği, Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 24.09.2020 tarihinde saat 16.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçeleriyle komşu illerde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve valiliğimiz tarafından takip edilmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:39 - Kaynak: DHA
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