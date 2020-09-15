Tekirdağ açıklarında arıza yapan yat kayalıklara çarptı - Son Dakika

Tekirdağ açıklarında arıza yapan yat kayalıklara çarptı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında motoru arızalanan ve sürüklenmeye başlayan özel yat kayalıklara çarparak yan yattı. Yatta bulunan 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir Ayvalık ilçesinden İstanbul'a bakıma götürülen özel yat Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında motor arızası yaptı. Kaptan Galip K., arızayı fark ederek, demir attı. Ancak havanın rüzgarlı denizin de dalgalı olması nedeniyle yat sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra deniz feneri mevkiinde kayalıklara çarpan yat yan yattı. Bunun üzerine tekne kaptanı Galip K., yardım istedikten sonra yatın üzerine çıktı. Olayın ihbarını alın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede yatın bulunduğu bölgeye giderek yattaki Galip K. ile arkadaşı Gürhan İ.'yi kurtardı.

Yan yatan kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.