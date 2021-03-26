Tekirdağ AFAD'dan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' videosu - Son Dakika

Tekirdağ AFAD'dan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' videosu

26.03.2021 12:48
Tekirdağ AFAD'dan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' videosu, System.String[]

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce 'Benim afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganıyla paylaşılan video büyük beğeni topladı.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce 'Benim afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganıyla paylaşılan video büyük beğeni topladı. İl Müdürü Erol, afet çantasının içerisinde olması gereken malzemeler hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığınca toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmişti. Olası bir afete karşı acil gereksinimlerin ve değerli evrakların saklandığı "Afet ve Acil Durum Çantası"nın kişinin ve sevdiklerinin hayatını kurtarabileceğinin önemi vurgulandı.

Bu kapsamda, İl AFAD Müdürü Recep Erol; Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç'a Afet ve Acil Durum Çantası takdim ederek, çantanın içeriği ve nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ayrıca İl AFAD Müdürlüğü tarafından 'Benim afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganıyla hazırlanan video büyük beğeni topluyor. Videoda İl AFAD Müdürü Recep Erol, Afet ve Acil Durum Çantası hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Çantanın önemi ve olması gerekenler

Erol açıklamalarında, "Hepimizin bildiği gibi afet ve acil durumda özellikle yaşamış olduğumuz ilimiz, birinci derece deprem bölgesindedir. bu sebepledir ki depremleri nerede, nasıl ve hangi saatlerde olacağı belli değil. Bize düşen görev ise her buna hazırlıklı olmak. Bu bakımdan da herhangi bir deprem ile karşı karşıya kaldığımızda eğer binamız sağlamsa, binamızdan tahliyemizi yapabildiysek, tahliye yapmadan önce hızlı bir şekilde afet ve acil durum çantamızı yanımıza alıyor ve toplanma alanına intikal ediyoruz. Bu toplanma alanına giderken afet ve acil durum çantamız yanımızda olması gerekiyor. Şimdi sırasıyla bir bakalım. Öncellikle ilk yardım çantamızı afet çantamızda bulunduruyoruz. Bununla beraber hayatımıza giren telefonlarımız çok önemli. Yakınlarımızdan haber almak için şarjlarımız veya powerbakın yanımızda bulunması önem arz eder. Gelişmelerden haberdar olmak için bir radyomuzun yanımızda bulunması önemlidir. Düdük, çakmak, çakı, gece durumunda el feneri, kalem, çöp poşeti, radyo ve el fenerinde kullanılacak piller, not defteri, diş fırçası ve diş macunu, el mendili, yağmurluk, ıslak mendil, maske, sabun gibi diğer yardımcı malzemeleri de çantamızda bulundurabiliriz. Önemli başka bir konuda önemli evraklarımızı da bu çantamızda bulundurabiliriz. Susuzluğumuzu giderebilecek kadar suyumuz, açlık ihtiyacımızı giderebilecek kadar kraker, buna benzer gıdalar çantaya konulabilir. Devletimizin yardımları, imkanları bölgemizde intikal edinceye kadar kendi ihtiyaçlarımızı devam ettirebilmemiz için lazım olan bir çantadır" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ AFAD'dan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' videosu
Tekirdağ AFAD'dan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' videosu
Tekirdağ AFAD'dan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' videosu
Tekirdağ AFAD'dan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' videosu
Tekirdağ AFAD'dan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' videosu

Recep Erol, Tekirdağ, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ AFAD'dan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' videosu - Son Dakika


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