Tekirdağ AFAD'tan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganı - Son Dakika

Tekirdağ AFAD'tan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganı

26.03.2021 20:42

Tekirdağ AFAD'tan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganı Afet çantasının içerisinde neler olmalı Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 'Benim afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganıyla paylaşılan video büyük beğeni topladı.

Tekirdağ AFAD'tan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganı

Afet çantasının içerisinde neler olmalı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 'Benim afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganıyla paylaşılan video büyük beğeni topladı. İl Müdürü Erol, afet çantasının içerisinde olması gereken malzemeler hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığınca toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmiş ve olası bir afete karşı acil gereksinimlerin ve değerli evrakların saklandığı "Afet ve Acil Durum Çantası"nın kişinin ve sevdiklerinin hayatını kurtarabileceğinin önemi vurgulandı.

Bu kapsamda, İl AFAD Müdürü Recep Erol; Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç'a Afet ve Acil Durum Çantası takdim ederek, çantanın içeriği ve nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ayrıca İl AFAD Müdürlüğü tarafından 'Benim afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganıyla hazırlanan video büyük beğeni topluyor. Videoda İl AFAD Müdürü Recep Erol Afet ve Acil Durum Çantası hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Çantanın önemi ve olması gerekenler

Erol açıklamalarında, "Hepimizin bildiği gibi afet ve acil durumda özellikle yaşamış olduğumuz ilimiz, birinci derece deprem bölgesindedir. bu sebepledir ki depremleri nerede, nasıl ve hangi saatlerde olacağı belli değil. Bize düşen görev ise her buna hazırlıklı olmak. Bu bakımdan da herhangi bir deprem ile karşı karşıya kaldığımızda eğer binamız sağlamsa, binamızdan tahliyemizi yapabildiysek, tahliye yapmadan önce hızlı bir şekilde afet ve acil durum çantamızı yanımıza alıyor ve toplanma alanına intikal ediyoruz. Bu toplanma alanına giderken afet ve acil durum çantamız yanımızda olması gerekiyor. Şimdi sırasıyla bir bakalım. Öncellikle ilk yardım çantamızı afet çantamızda bulunduruyoruz. Bununla beraber hayatımıza giren telefonlarımız çok önemli. Yakınlarımızdan haber almak için şarjlarımız veya powerbakın yanımızda bulunması önem arz eder. Gelişmelerden haberdar olmak için bir radyomuzun yanımızda bulunması önemlidir. Düdük, çakmak, çakı, gece durumunda el feneri, kalem, çöp poşeti, radyo ve el fenerinde kullanılacak piller, not defteri, diş fırçası ve diş macunu, el mendili, yağmurluk, ıslak mendil, maske, sabun gibi diğer yardımcı malzemeleri de çantamızda bulundurabiliriz. Önemli başka bir konuda önemli evraklarımızı da bu çantamızda bulundurabiliriz. Susuzluğumuzu giderebilecek kadar suyumuz, açlık ihtiyacımızı giderebilecek kadar kraker, buna benzer gıdalar çantaya konulabilir. Devletimizin yardımları, imkanları bölgemizde intikal edinceye kadar kendi ihtiyaçlarımızı devam ettirebilmemiz için lazım olan bir çantadır" dedi.

Tekirdağ AFAD'tan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganı
Tekirdağ AFAD'tan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganı
Tekirdağ AFAD'tan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganı
Tekirdağ AFAD'tan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganı

Tekirdağ, Türkiye, AFAD, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tekirdağ AFAD'tan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı         
20:47
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim         
19:11
200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi 200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi         
18:42
Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi         
18:03
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
16:56
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı         
14:14
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti         
13:00
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 21:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ AFAD'tan 'Afet çantam hazır sizinki hazır mı' sloganı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei