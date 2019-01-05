Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Ağaçta İpe Dolanıp Mahsur Kalan Kuşu İtfaiye Kurtardı

Tekirdağ Ağaçta İpe Dolanıp Mahsur Kalan Kuşu İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Ağaçta ipe dolanıp mahsur kalan kuşu itfaiye kurtardıTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dondurucu soğukta ağaçta ipe dolanarak mahsur kalan sığırcık, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta ipe dolanıp mahsur kalan kuşu itfaiye kurtardı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dondurucu soğukta ağaçta ipe dolanarak mahsur kalan sığırcık, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı ve soğuk havanın hakim olduğu Çerkezköy ilçesinin Fevzipaşa Mahallesi'nde ağaç dalında ipe dolanıp, mahsur kalan bir kuş gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Çerkezköy Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli araçla gittikleri bölgede ağaçta mahsur kalan sığırcık kuşunu kurtardı. Yapılan ilk muayenesinde ayağı ve kanadında kırıklar olduğu belirlenen kuş belediye veterinerleri tarafından tedavi altına alındı. Kuşun yaklaşık 24 saat ağaçta mahsur kaldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:52 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Çerkezköy, İtfaiye, Güncel
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