Son Dakika Haberleri: Tekirdağ akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga 4 yaralı
Son Dakika Güncel Tekirdağ akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga 4 yaralı

Tekirdağ akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga 4 yaralı

2 saat önce

Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga 4 yaralıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga 4 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malkara'nın Yenidibek Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu kavgada taş ve sopalar kullanılırken, yaşanan arbedeyi olay yerine gelen jandarma ekipleri önledi. Kavgada aynı aileden L.D. (31), Ü.D. (18), H.D. (20) ve Y.D.(14) yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Tekirdağ akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga 4 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:13 Kaynak: DHA
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