TEKİRDAĞ Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır - Son Dakika
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TEKİRDAĞ Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır

6 saat önce

Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (2)'SEÇENEK, REKABET DOĞRU BİR ŞEYDİR'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (2)

'SEÇENEK, REKABET DOĞRU BİR ŞEYDİR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Kapaklı ilçesinde bir araya geldiği partililere seslenen Akşener, partinin kuruluş süreceğini anlatarak, yeni kurulan partilere değindi. Akşener, "Şimdi yeni partiler kuruluyor. Ben şahsen kendim ve partim adına olumlu karşıladım, seçenek doğru bir şeydir rekabet doğru bir şeydir. Bu arkadaşlarımız parti kurmalarıyla ilgili bazı konuları, tabi tecrübe bizden geçtiği için bütün dertler bizim üzerimizden geçti. Dolayısıyla inşallah hep birlikte Türkiye'yi bundan sonra normalleştireceğiz" dedi.

Çerkezköy ilçesinde pazar yerini ziyaret eden Akşener, partililerle bir araya geldikten sonra Çorlu ilçesine geçti. Çorlu'da esnaf ziyaretinde bulunup, partililerle buluşan Akşener, bugünkü Tekirdağ programını tamamladı.

TEKİRDAĞ Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır

Tekirdağ, Türkiye, Kapaklı, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:21 Kaynak: DHA
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