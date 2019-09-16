Son Dakika Haberleri: Tekirdağ anız ateşinde ağaçlar yandı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ anız ateşinde ağaçlar yandı

1 saat önce

Anız ateşinde ağaçlar yandıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde, biçilmiş ayçiçeği sapları tarlada yakılırken alevlerin ağaçlık alana sıçraması sonucu çıkan yangında yaklaşık 300 ağaç zarar gördü.

Anız ateşinde ağaçlar yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, biçilmiş ayçiçeği sapları tarlada yakılırken alevlerin ağaçlık alana sıçraması sonucu çıkan yangında yaklaşık 300 ağaç zarar gördü.

Yangın, öğlen saatlerinde Malkara'nın Gönence Mahallesi'ndeki Çiftlikler mevkisinde, çıktı. İddiaya göre yasak olmasına rağmen bir tarlada kalan ayçiçeği saplarının yakılması sırasında alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangını görenler durumu Malkara Orman İşletme Şefliği ve

Malkara Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Arazözlerle bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin birlikte müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürüldü. Yangın, 500 dönümlük biçilmiş alanda etkili olurken, yaklaşık 300 ağacın da zarar gördüğü belirlendi.

Tekirdağ anız ateşinde ağaçlar yandı

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı
Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:58:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ anız ateşinde ağaçlar yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]