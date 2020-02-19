Tekirdağ apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Tekirdağ apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasındaTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde girdiği binalardan 20 su sayacı çaldığı belirlenen Suriye uyruklu S.S. (18), polis ekiplerince yakalandı.

Apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde girdiği binalardan 20 su sayacı çaldığı belirlenen Suriye uyruklu S.S. (18), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin hırsızlar anları güvenlik kameraların yansıdı

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstasyon, Fevzipaşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Gazi Osman Paşa mahallelerindeki 19 adresten 20 su sayacının çalındığı ihbarı üzerine hareke geçti. Mahallelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yaptığı araştırmada, su sayaçlarını çalan şüphelinin, Suriyeli S.S. olduğunu belirledi. Kaldığı eve operasyon düzenlenen ekipler, S.S.'yi gözaltına aldı. S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında

Çerkezköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı oyun zannettim Kız arkadaşının eski sevgilisine silah çekip darbetti Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:27:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ apartmanlardan su sayaçlarını çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]