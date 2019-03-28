Tekirdağ Aracıyla Drift Atıp Kaçan Alkollü Sürücüye 6 Bin TL Ceza
17 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan alkollü sürücü R.A.'ya 6 bin 12 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konularak, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan alkollü sürücü R.A.'ya 6 bin 12 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konularak, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Atatürk Caddesi
üzerinde drift yaparak, trafiği tehlikeye düşüren R.A. yönetimindeki 26 ASB 509 plakalı aracı durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, yaklaşık 1 saat süren takip sonucu polis tarafından önü kesilerek, durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü R.A.'ya toplam 6 bin 12 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan R.A.'nın aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:52 Kaynak: DHA
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