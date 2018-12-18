Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Askeri Araç Seyir Halinde Alev Aldı

Tekirdağ Askeri Araç Seyir Halinde Alev Aldı

3 saat önce

Tekirdağ'da Beşiktepe kışlasından çıkış yapan askeri sivil araç, seyir halindeyken alev alarak yandı.

Tekirdağ'da Beşiktepe kışlasından çıkış yapan askeri sivil araç, seyir halindeyken alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç, kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait askeri sivil araç, Beşiktepe kışlasından çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün kenara çekip içinden indiği araca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de yanan aracın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:43 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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