TEKİRDAĞ Atılan izmarit, mangal kömürü yüklü kamyonet kasasında yangın çıkardı - Son Dakika

Atılan izmarit, mangal kömürü yüklü kamyonet kasasında yangın çıkardı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hareket halindeki kamyonetin mangal kömürü yüklü kasasına başka bir araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı.

İstanbul'dan yüklediği yaklaşık 1 ton mangal kömürünü Balıkesir'in Edremit ilçesindeki işletmesine götüren Mustafa Kümür'ün kullandığı 10 LK 073 plakalı kamyonet Malkara'da seyir halindeyken açık kasasına başka bir araçtan atılan sigara izmariti düştü.

Yanan sigara izmariti kasadaki çuvallanmış mangal kömürlerini tutuşturdu. Kasadan yükselen dumanları fark eden sürücü Mustafa Kümür, aracı kenara çekti. Kümür itfaiyeye haber verirken, yanındaki yeğeniyle birlikte tutuşan kömürlere, kopardıkları ağaç dalları ile söndürmeye çalışırken, yoldan geçen karayolları ekipleri de yardımcı oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında, kamyonet kasasında bulunan yaklaşık 1 ton mangal kömürü ile kamyonetin kasası zarar gördü. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangına atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu belirledi.

'HEM CANIMIZDAN HEM MALIMIZDAN OLUYORDUK'

Sürücülerin araçlarından yanan sigara izmaritlerini yollara atmaması konusunda uyaran kamyonet sürücüsü Mustafa Kümür, "Lütfen araçlarınızdan yanan sigara izmaritlerinizi yollara atmayın. Bakın, hem canımızdan hem malımızdan oluyorduk. Bir araçtan atılan sigara izmariti hem mangal kömürlerini hem de aracımı yaktı. Az kalsın bende yeğenimde yanarak ölüyorduk" dedi.