Tekirdağ ayçiçeği ve kanola üretiminde birinci sırada - Son Dakika
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Tekirdağ ayçiçeği ve kanola üretiminde birinci sırada

7 saat önce

Tekirdağ'ın kanola ve ayçiçeği üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduğu bildirildi.

Tekirdağ ayçiçeği ve kanola üretiminde birinci sırada, System.String[]

Tekirdağ'ın kanola ve ayçiçeği üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduğu bildirildi.

Valilikçe hazırlanan 2019 yılı değerlendirme kılavuzunda, tarım ve işlenen tarım ürünleri hakkında bilgilere yer verildi.

İl genelinde 4 milyon dekarın üzerin işlenebilir tarım arazisi, 334 bin dekar üzerinde de çayır ve mera alanı olduğu bilgisinin yer aldığı kılavuzda, "Türkiye genelinde kanola ve ayçiçeği üretiminde birinci, ekmeklik buğday üretiminde üçüncü, çeltik üretiminde altıncı sıradayız. Tarla bitkilerinin üretim miktarı ve değer bakımından önde gelen ürünler buğday, ayçiçeği, kanola, arpa, çeltik, ve silajlık mısır olarak sıralanabilir." ifadeleri yer aldı.

Kılavuzda, il genelinde hayvansal üretim ve depolamayla ilgili 466, bitkisel üretimle ilgili 19 sanayi tesisinin olduğu bilgisine yer verildi.

Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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