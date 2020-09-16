TEKİRDAĞ Tekirdağ Bağ Bozumu Şenliği'nde yeni geliştirilen 30 çeşit üzüm sergilendi - Son Dakika

TEKİRDAĞ Tekirdağ Bağ Bozumu Şenliği'nde yeni geliştirilen 30 çeşit üzüm sergilendi

Tekirdağ Bağ Bozumu Şenliği'nde yeni geliştirilen 30 çeşit üzüm sergilendiTEKİRDAĞ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde yeni geliştirilen ve Türkiye'nin hiçbir bölgesinde bulunmadığı belirtilen 30 çeşit üzüm sergilendi.

Tekirdağ Bağ Bozumu Şenliği'nde yeni geliştirilen 30 çeşit üzüm sergilendi

TEKİRDAĞ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde yeni geliştirilen ve Türkiye'nin hiçbir bölgesinde bulunmadığı belirtilen 30 çeşit üzüm sergilendi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'ne Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ile davetliler katıldı. Vali Aziz Yıldırım katılımcılarla birlikte bağa giderek, üzüm topladı. Şenlikte yeni geliştirilen ve sadece Türkiye'de sadece bu bölgede bulunan 30 üzüm çeşidi katılımcıların beğenisine sunuldu. Vali Aziz Yıldırım, "Bu masada bulunan üzümler hiçbir tezgahta bulunmayan sadece burada bulunan çeşitler. Bunlar tamamen burada bulunan mühendis arkadaşların geliştirdikleri üzümler" dedi,

'TÜRKİYE'DE 37 BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ YAPILIYOR'

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bağ bozumunun üzümlerin toplama zamanına verilen isim olduğunu belirterek "'Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur' atasözümüz bir işin meyvesini alabilmek için bir emek sarf edilmesinin önemini bağdan örneklemeye açıklamıştır. Üreticilerin yıl boyunca emek verdikleri bağlarda üzümler bu dönemde toplanarak gelire dönüşür. Bu durum biz bağcılar için üzüme duyulan bir saygının neşe ve şenliğe dönüşme halidir. Bu sebeple bağ bozumu günü bağcılar için son derece değerli sayılmaktadır. Bugün ülkemizin birçok yerinde yaklaşık 37 adet bağ bozumu şenliği, bağ bozumu festivali, bağ bozumu etkinliği, üzüm bayramı ve benzeri isimler altında kutlanmaktadır" dedi.

TEKİRDAĞ Tekirdağ Bağ Bozumu Şenliği'nde yeni geliştirilen 30 çeşit üzüm sergilendi

Aziz Yıldırım, Bağ Bozumu, araştırma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Tekirdağ Bağ Bozumu Şenliği'nde yeni geliştirilen 30 çeşit üzüm sergilendi - Son Dakika

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