Tekirdağ'da "koruk suyu" mesaisi başladı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde, şifa ve vitamin deposu olarak bilinen "koruk suyu" mesaisine başlandı.

Enstitünün 5 yıl önce üretimine başladığı koruk suyu, yüzde 100 doğal özelliğe sahip.

İçeriğinde antioksidan ve zengin vitamin kaynağı olan koruk suyu, her yıl hasat döneminde enstitüye ait bağlardaki taze meyvelerden sıkılıyor ve hiçbir katkı eklenmeden şişelere dolduruluyor.

Koruk suyu daha sonra Tekirdağ'da enstitüye ait satış noktalarında satışa sunuluyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruk suyunun vitamin deposu ve yaz aylarında ferahlatıcı bir içecek olduğunu söyledi.

Enstitüde titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Seçkin, şunları kaydetti:

"Biz içimlik hazırlıyoruz koruk suyumuzu. Özellikle şeker hastaları üzüm suyuna alternatif olarak bunu içebilirler. Üzümdeki daha olmamış maddeler koruk suyunun içerisine giriyor, şifalı bir içecek haline geliyor. Ekşiliği insanlara ferahlık veriyor. Olgun üzümün tatlılığı vardır. Fakat koruk üzümün olgunlaşmamış hali olduğu için üzüm suyundaki gibi bir tatlılık gelmez. Daha ekşimsi bir tattır. Bu da ferahlık vermektedir."