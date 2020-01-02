Tekirdağ bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü... - Son Dakika

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Tekirdağ bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü...
6 saat önce
TEKİRDAĞ Bakan Albayrak Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3) -2.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:55 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Bakan Albayrak Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3) -2
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