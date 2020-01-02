Tekirdağ bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü... - Son Dakika

Tekirdağ bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü...

6 saat önce

TEKİRDAĞ Bakan Albayrak Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3) -2.

TEKİRDAĞ Bakan Albayrak Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3) -2

Tekirdağ bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:55 Kaynak: DHA
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