Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Bakan Kurum Romanları Mağdur Etmeden Kentsel Dönüşümü Tamamlayacağız

Tekirdağ Bakan Kurum Romanları Mağdur Etmeden Kentsel Dönüşümü Tamamlayacağız

1 saat önce

Tekirdağ Bakan Kurum Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağız(3)(Tür: Yurt)

Tekirdağ Bakan Kurum Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağız(3)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:26 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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