Tekirdağ Bakan Kurum Romanları Mağdur Etmeden Kentsel Dönüşümü Tamamlayacağız
1 saat önce
Tekirdağ Bakan Kurum Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağız(3)(Tür: Yurt)
Tekirdağ
Bakan Kurum Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağız(3)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:26 Kaynak: DHA
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