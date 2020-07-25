TEKİRDAĞ Bakan Pakdemirli Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var - Son Dakika

TEKİRDAĞ Bakan Pakdemirli Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var

Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var(2)'FATİH'İN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde 'Söz SizdeTarım Orman Buluşmaları' programı kapsamında, "Trakya Şimdi Söz Sizde' programında sektör...

Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var(2)

'FATİH'İN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde 'Söz SizdeTarım Orman Buluşmaları' programı kapsamında, "Trakya Şimdi Söz Sizde' programında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, burada 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne değindi. Pakdemirli, "Bizim için çok özel bir gün. Bizim de evlatlarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir şey var. Bakın, 18 yıl yaptığımız icraatlar bir başka, Ayasofya'nın ibadete açılması çok önemli. Çünkü Fatih'in bize bıraktığı bir vasiyet vardı. Biz sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte o vasiyeti yerine getirdik. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir olay. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

'ÇİFTÇİMİZE HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLADIK'

Bakan Pakdemirli, illeri ziyaret sorunları birebir dinlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Her ilimizin kendine göre problemi var. Bizler de ziyaret ederek, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Tabi ki pandemi dönemiyle gidemedik. Şimdi normalleşmeyle birlikte çıktık. Burada da herkes kurallara uyuyor, maske takıyor. Sizleri tebrik ediyorum. Türkiye'de bir problem yaşadık. Bakanlık olarak çok hazırlıklıydık. Çiftçimizin moralini en yüksek şekilde tutacak şekilde çalışmalar yaptık. Eve kapatılmasına mani olmayı sağladık. Her ne olursa olsun, kırsal alanda hastalık riski çok düşük, bizler de çiftçilerimize böyle imkan sağladık. Muhalefet partisi milletvekillerimize bakıyorum. 'Çiftçimiz bitti, üretim bitti, şu bitti, bu bitti.' Şimdi rakamlarla bir şeyi konuşmamız gerekiyor. Bir eleştiri varsa bu işin içinde rakam olması lazım. İki yılda üretim yüzde 45 arttı. Sadece geçen yılla bu yıl arasındaki fark yüzde 26. Biz çok özel bir şey yaptık mı? Sadece size doğru motivasyon ve doğru çalışma gerçekleştirdik. Çiftçimizin moralini bozmaya gerek yok. Üretici dostu politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Döviz fiyatları çok arttı ve girdi fiyatlarımız çok arttı. Ben burada Bakanlığın kalın duvarları arasında kalabilirdim. Ama ben ne yaptım? Dışarı çıktım. Üreticiye en uygun fiyattan alım yapacağız. Hasattan önce fiyatları açıklayacağız ve sizleri memnun edeceğiz. 2019 yılında üreticimizin zarar ediyorum dediği ürün bırakmadık. Çaydan tutun da pancardan kuru üzüme, ete her konuda üretici dostu politika izlemeye devam edeceğiz dedik, sözümüzü tuttuk. Üretici lehine her türlü inisiyatifi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL SÖZLEŞMELİ TARIMI ÇIKARTACAĞIZ'

Sözleşmeli tarımı anlatan Pakdemirli. "Sözleşmeli tarım. Nedir sözleşmeli tarım? Sözleşmeli tarım üreticiyi ve sanayiciyi koruyan bir şey. Önümüzdeki yılda bunu çıkartacağız. Türkiye genelinde birçok üründe sözleşmeli tarım var. Sistem işliyor. Fakat her üründe işliyor mu? Birçok üründe işlemiyor. Sözleşmeli tarımı işler hale getirmek için dijital platform oluşturacağız. Nasıl telefondan ürünlere bakıyorsunuz, burada da inceleyebileceksiniz. Bu platform kimseyi dışlamıyor. Mevlana gibi herkese 'gel' diyor. Üreticiye sorsam, 'ben bunu istediğim fiyata satamıyorum', tüketiciyi sorsam, 'istediğim fiyata alamıyorum' diyor. İşte üreticiyle, tüketiciyi bir araya getirecek bir sistem. Eğer sizler dijital tarımı kullanırsanız, burası derinleşirse ürünlerinizi pazara çıkartabilirsiniz. Bu platformu kullanın. Bunu kullanalım birkaç senede önemli bir mesafe kat etmiş olacağız" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda yağlık ayçiçeği desteğini de 40 kuruştan 50 kuruşa çıkardıklarını söyledi.

TEKİRDAĞ Bakan Pakdemirli Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var

Bekir Pakdemirli, Tekirdağ, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Bakan Pakdemirli Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı Burak Yılmaz'dan Arda Turan sözleri: Galatasaray'da oynamak için sabırsızlanıyor Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu         
12:10
Serdar Ortaç'tan Serdar Ortaç'tan "Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim         
11:44
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor         
10:53
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu         
10:39
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor         
08:55
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor         
21:05
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 21:02:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEKİRDAĞ Bakan Pakdemirli Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei