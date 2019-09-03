Son Dakika Haberleri: Tekirdağ bakıma alınan yolun çift taraflı trafiğe kapatılmasına tepki
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Tekirdağ bakıma alınan yolun çift taraflı trafiğe kapatılmasına tepki

10 saat önce

Bakıma alınan yolun çift taraflı trafiğe kapatılmasına tepkiTekirdağ'ın Malkara ilçesinde 10 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun, geçen pazar gününden itibaren belediye tarafından bakım için kapatılmasına sürücüler tepki gösterdi.

Bakıma alınan yolun çift taraflı trafiğe kapatılmasına tepki

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 10 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun, geçen pazar gününden itibaren belediye tarafından bakım için kapatılmasına sürücüler tepki gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi tarafından şehir merkezinden 10 mahalleye ulaşımın sağlandığı karayolu, geçen pazar günü çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak, bakıma alındı. Çalışmaların perşembe gününe kadar süreceği bildirilirken, mahallelere gidecek olanlar ise farklı güzergahlara yönlendirildi. Bazı sürücüler ise yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasına tepki gösterdi.

Yolu kullanarak, Deveci Mahallesi'ndeki evine ulaşmak için 20 kilometre daha fazla yol gitmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan Altıntaş, Deveci Mahallesine gidecektim ama yol kapalı. Şimdi ben buradan eve gitmek için yolu 20 kilometre uzatacağım. Ben bu işten hiç memnun değilimö dedi.

'KEŞAN ÜZERİNDEN GİDERSEK 1,5 SAAT YOL UZUYOR'

Evine gitmek için yolunu 1,5 saat daha uzatacağını ifade eden Ayşe Tubay da, Biz eve gideceğiz ama nerden gideceğiz bilmiyoruz Biz hep bu yolu kullanıyorduk. O yüzden buraya geldik. Başka yol bilmiyoruz. Çok uzak oluyor. Keşan üzerinden gidersek 1,5 saat yol uzuyorö diye konuştu.

Kapatılan yolda çalışmaların perşembe günü tamamlanacağı ve yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:12 Kaynak: DHA
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