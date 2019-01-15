Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Banyoda Isınmak İçin Tenekede Yaktığı Ateş Sonu Oldu

Tekirdağ Banyoda Isınmak İçin Tenekede Yaktığı Ateş Sonu Oldu

2 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir fırında çalışan akrabasını ziyarete gelen Afganistan uyruklu Abdul Şükür Türkmen (17), girdiği banyoda ısınmak için yanına aldığı teneke içerisinde yanan ateşten çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Tekirdağ Banyoda Isınmak İçin Tenekede Yaktığı Ateş Sonu Oldu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir fırında çalışan akrabasını ziyarete gelen Afganistan uyruklu Abdul Şükür Türkmen (17), girdiği banyoda ısınmak için yanına aldığı teneke içerisinde yanan ateşten çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Türkmen'in ziyarete geldiği akrabası Afganistan uyruklu Ali Çakır'ın Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği tespit edilerek 7 bin lira para cezası verilirken, iş yerine ise kaçak işçi çalıştırmaktan 18 bin lira para cezası kesildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve çalışma izni olmayan Afganistan uyruklu Ali Çakır, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesi'ndeki bir fırında işe girdi. Bir süredir fırında kaçak olarak çalışan Çakır'ı akrabası olan Afganistanlı Abdul Şükür Türkmen ziyarete geldi. 2 gün fırının yatakhanesinde kalan Abdul Şükür Türkmen, İstanbul'a dönmeden önce duş almak için dün gece banyoya girdi. Fırında banyonun soğuk olması nedeniyle ısınmak için bir teneke içerisine ateş yakan Türkmen, Ali Çakır tarafından ölü olarak bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Türkmen'in karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Türkmen'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İstanbul'da oturan Abdul Beşir Türkmen (24), kardeşinin ölüm haberini alarak Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldi. Hastanede sinir krizi geçiren ağabey Türkmen gözyaşlarına boğuldu.

İŞ YERİNE PARA CEZASI KESİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri Afganistan uyruklu Ali Çakır'ın Türkiye'ye yasa dışı yollardan gelip izni olmadığı halde fırında çalıştığını tespit etti. Gözaltına alınan Çakır'a ülkeye yasa dışı girdiği için 7 bin lira para cezası kesilerek Göç İdaresi'ne teslim edildi. Fırın sahibine ise kaçak işçi çalıştırdığı için 18 bin lira para cezası kesildi. Malkara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fırınla ilgili yasal işlem başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:20 Kaynak: DHA

Afganistan, Malkara, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonetten Düşen Sac, Kadın Sürücüye Dehşeti Yaşattı Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'ın Türkiye Aleyhine Attığı Tweetlere Yanıt Verdi

Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:36:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Banyoda Isınmak İçin Tenekede Yaktığı Ateş Sonu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]