Tekirdağ baraj kenarında keçi otlatırken, ceset buldu

Baraj kenarında keçi otlatırken, ceset buldu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde baraj kenarında keçi otlatan çoban tarafından, kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Malkara'ya bağlı Tete köyündeki Kadıköy Barajı mevkiinde keçi otlatmaya çıkan çoban Yılmaz Elgün, kıyıya vurmuş erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısmen çürümüş cesedin üzerinden ise kimlik çıkmadı. Ceset, nöbetçi savcı ile jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.