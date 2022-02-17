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Tekirdağ Basketbol Ligi'nde şampiyon Kapaklıspor oldu - Son Dakika

Tekirdağ Basketbol Ligi'nde şampiyon Kapaklıspor oldu

17.02.2022 11:05
Tekirdağ Basketbol Ligi'nde şampiyon Kapaklıspor oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekirdağ Büyük Erkekler Ligi'nin şampiyonu Kapaklıspor oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekirdağ Büyük Erkekler Ligi'nin şampiyonu Kapaklıspor oldu.

Kapaklıspor Erkek Basketbol Takımı, ligi namağlup şampiyon tamamladı.

Final müsabakası, Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Finalde şampiyonluğu garantileyen namağlup Kapaklıspor ile Çorlu Gücü Spor karşılaştı.

Mücadelenin tüm periyotlarını önde tamamlayan ve rakibine karşı üstün oynayan Kapaklıspor, sert savunması ve hızlı hücumlarıyla rakibine skor üstünlüğü vermedi.

Maçın tamamını önde götüren Kapaklıspor, mücadeleyi 105-81 kazandı.

Şampiyon olan Kapaklıspor'un oyuncularına madalyalarını ve kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Mehmet Özaltındiş takdim etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, namağlup şampiyon olan ve bölgesel ligde Tekirdağ'ı temsil edecek takıma başarılar diledi.

Çetin, "Tüm maçlarında üstün performans göstererek rakiplerini mağlup eden ve namağlup şampiyon olan takımımızı tebrik ediyorum. Tüm sporcularımızı, teknik heyet ve yönetimimizi tebrik ediyor, nisan ayında başlayacak Erkekler Bölgesel Lig müsabakalarında başarılar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Basketbol Ligi'nde şampiyon Kapaklıspor oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Basketbol Ligi'nde şampiyon Kapaklıspor oldu - Son Dakika
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