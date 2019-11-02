Tekirdağ başsavcı güngör, şikayetçi olduğu kişilerle 40 öğrenciye kıyafet yardımıyla uzlaştı

Başsavcı Güngör, şikayetçi olduğu kişilerle 40 öğrenciye kıyafet yardımıyla uzlaştı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, ismi açıklanmayan 2 şahıs hakkında mağdur sıfatıyla şikayetçi olmasından sonra kişilerin uzlaşma talebine ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye kıyafet yardımı yapılması şartıyla şikayetinden vazgeçerek uzlaştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, ismi açıklanmayan 2 kişi hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet konusunun uzlaşma hükümleri kapsamında olması üzerine konuyla ilgili uzlaşma süreci başlatıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'ndan Başsavcı Karakoç ile şikayetçi olduğu 2 kişinin mahkemeye gitmeden anlaşması için uzlaştırıcı atandı.

40 ÖĞRENCİYİ GİYDİRME ŞARTIYLA DAVADAN VAZGEÇTİ

Uzlaştırıcının yaptığı görüşmeler sonrası Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, kendisine hakaret ettiği için şikayetçi olduğu 2 kişiden kentte ihtiyaç sahibi 40 çocuğu giydirme şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Şikayetçi olduğu kişilerin talebi kabul etmesi üzerine Başsavcı Karakoç, şikayetinden vazgeçti.

Uzlaşma sonrası Tekirdağ Adliyesi toplantı salonunda basın toplantısı yaparak gazetecilere açıklama yapan Başsavcı Karakoç, Mağduru olduğum bir dosya uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı atandı ve hem mağdur hem sanık tarafına çağrıda bulunuldu. Bende uzlaştırmacıya sanıkların 40 öğrenciyi baştan aşağı giydirmeleri karşılığında uzlaşmaya gideceğimi belirttim. Uzlaştırmacı şartımızı karşı tarafa iletti ve onlarda bunu kabul etti. Bunun üzerine bende İl Milli Eğitim müdürümüzü arayarak durumu olmayan 40 öğrenci ismi ve beden numaralarını istedim. Eşyalarımız geldi bizde temsili olarak bugün milli eğitim müdürümüze eşyaları teslim edeceğiz.dedi.

'TEKİRDAĞ'DA BİN 375 DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GELDİ'

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, 2018 yılında bin 375 dosyanın uzlaştırma bürosuna geldiğini dikkat çekerek, Bunların bin 370'i sonuçlanmış, uzlaştırılan dosya sayısı 594, olumsuz dosya sayısı 776. 2019 yılında ise şu ana kadar bin 131 dosya gelmiş, 826'sı neticelenmiş, olumlu olarak neticelenen dosya sayısı 638, olumsuz da 188. Olumlu olarak neticelenmesi demek o dosyanın mahkeme önüne gitmemesi demek. Mahkeme önüne gitmeyince seri bir şekilde aralarındaki husumette neticelenmiş oluyor. Mahkemelerin de iş yükü azalmış oluyor dedi.

Konuşmaların ardından Başsavcı Karakoç, kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırması için Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a teslim etti.