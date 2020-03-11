Tekirdağ Belediye Başkanı Albayrak: "Bütünlüğümüzü bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ Belediye Başkanı Albayrak: 'Bütünlüğümüzü bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir' - Son Dakika

Tekirdağ Belediye Başkanı Albayrak: "Bütünlüğümüzü bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir"

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Türk milleti, Türk devleti bir bütündür.

Tekirdağ Belediye Başkanı Albayrak:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Türk milleti, Türk devleti bir bütündür. Ne yaparlarsa yapsınlar bu bütünlüğümüzü bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Albayrak, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ve yaşanan sıkıntıların milletçe birlikte aşılacağını söyledi.

Türk milletinin her zorluğu birlik ve beraberlik içinde aşacağını dile getiren Albayrak, "Türk milleti, Türk devleti bir bütündür. Ne yaparlarsa yapsınlar bu bütünlüğümüzü bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Son günler şunu gösterdi ki altını çizerek söylüyorum. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bunu açık açık söylüyorum. Ne olursa olsun." diye konuştu.

Dış güçlerin çok uzaklardan gelip Türkiye'nin komşularına müdahale ettiklerini aktaran Albayrak, "Adam Moskova'dan geliyor, Suriye'de bizimle savaşın içerisinde oluyor veya Washington'dan geliyor bizim komşularımızın içerisinde oluyor. Buradaki insanları birbirlerine öldürtüp gidiyorlar. Ama şunu herkes bilsin ki, biz çok daha büyük acılardan sonra başarıları tatmış bir milletiz. Birbirimize kenetleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, söz konusu Türkiye'nin menfaatleri olduğunda farklı siyasi görüşlerden olsalar bile herkesin aynı çatı altında toplandığını dile getirdi.

Zor günlerde milletçe birlik olunması gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Farklı siyasi görüşlerden olabiliriz. Ama milletimizin ortak menfaatleri söz konusu olduğunda bir araya gelebilme becerisini ve bu konuyla irade ortaya koyabilme becerisini sergileyebilen bir belediye başkanımız var. Kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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