Tekirdağ beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Tekirdağ beyaz örtüyle kaplandı

7 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından Tekirdağ'da dün gece etkisini gösteren kar yağışı kenti beyazlara bürüdü.

Tekirdağ beyaz örtüyle kaplandı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından Tekirdağ'da dün gece etkisini gösteren kar yağışı kenti beyazlara bürüdü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı Tekirdağ'ın ilçe merkezi Süleymanpaşa'da yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar da kar yağışını sevinçle karşıladı.


Sabaha karşı etkisini kaybetti


Gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken, Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyazlarla kaplandı. Kar yağışı sonrası sabah saatlerinde yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücüler de ilerlemekte zor anlar yaşadı. Buna karşın emniyet ekipleri sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek
Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:15:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]