Tekirdağ Beyaza Büründü
1 saat önce
Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Tekirdağ
'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar
etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde merkez ilçe Süleymanpaşa
'da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı kentte olumsuzluklara neden olurken, araçları yollarda bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde kar yağışı devam ederken, polis ekipleri de yollarda uygulamalarına aralıksız devam ederek, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
(Halil Dağ/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:11 Kaynak: İHA
Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor
Beklenen Kar Türkiye'ye Kırklareli'den Giriş Yaptı
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü