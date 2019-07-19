Tekirdağ BİK Müdürü Karakaya'ya ziyaret
1 saat önce
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya'yı ziyaret etti.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:21 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Basın İlan Kurumu
(BİK) Müdürü Sabri Karakaya
'yı ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Müdürü Tohumcu, BİK Tekirdağ Müdürlüğü görevine atanan Karakaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.
Karakaya da Tohumcu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tekirdağ'daki kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir çalışma içerisinde olmayı hedeflediklerini söyledi.
Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza Piar Araştırma'dan dikkat çeken anket: Ali Babacan mı parti kurmalı yoksa Ahmet Davutoğlu mu? Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Oyuncu Hakan Meriçliler ve Ali Erkazan arasındaki hakaret davasında karar