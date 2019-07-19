Son Dakika Haberleri: Tekirdağ BİK Müdürü Karakaya'ya ziyaret
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Tekirdağ BİK Müdürü Karakaya'ya ziyaret

1 saat önce

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya'yı ziyaret etti.

Tekirdağ BİK Müdürü Karakaya'ya ziyaret, System.String[]
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Sabri Karakaya'yı ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Müdürü Tohumcu, BİK Tekirdağ Müdürlüğü görevine atanan Karakaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.
Karakaya da Tohumcu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tekirdağ'daki kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir çalışma içerisinde olmayı hedeflediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:21 Kaynak: AA
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