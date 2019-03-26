Tekirdağ Bisikletiyle Yüksekten Düşen Çocuk Yaralandı
44 dakika önce
Bisikletiyle yüksekten düşen çocuk yaralandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kullandığı bisikletiyle birlikte 5 metre yükseklikten düşen Y.E.A. (9), yaralandı.
Bisikletiyle yüksekten düşen çocuk yaralandı
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde kullandığı bisikletiyle birlikte 5 metre yükseklikten düşen Y.E.A. (9), yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi'ndeki yan yolda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Y.E.A., bisikletiyle gezerken, kontrolünü yitirmesi üzerine yaklaşık 5 metreden anayol kaldırımına düştü. Acılar içinde kıvranan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ailesine de kazayla ilgili haber verilen çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:31 Kaynak: DHA
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