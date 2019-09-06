Tekirdağ boğazı kesilip, yola atılan köpek ameliyat edildi

Boğazı kesilip, yola atılan köpek ameliyat edildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, boğazı bıçakla kesilerek yol kenarına atıldı. İhbar üzerine köpeğe sahip çıkan 'Umutlu Kuyruklar Bahçesi' gönüllüleri ağır yaralı olarak buldukları köpeği özel bir hayvan kliniğine götürüp ameliyat ettirdi.

Malkara'da vatandaşlar geçen salı günü karayolu kenarında boğazı kesilmiş halde ağır yaralı halde köpek buldu. Vatandaşların durumu bildirdiği 'Umutlu Kuyruklar Bahçesi gönüllüleri olay yerine giderek köpeği aldı. Köpek, gönüllüler tarafından Tekirdağ'da özel bir kliniğe götürülerek ameliyat ettirildi. Klinikte tedavisi tamamlanan ve 'Balkız' adı verilen köpek, daha sonra Malkara'daki

Umutlu Kuyruklar Bahçesi'ne getirildi.

Umutlu Kuyruklar Bahçesi gönüllülerinden Yadigar Acartürk, çocuğumuz diye hitap ettiği köpeği çok perişan halde bulduklarını belirterek, Boynu ikiye ayrılmış bir vaziyetteydi. Gırtlağı ayrıktı. Hemen çocuğumuzu oradan alıp veteriner kliniğine götürdük. Orada ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat ameliyatı sürdü. Çocuğumuzu aynı gün teslim aldık. Durumu şuan da iyiye gidiyor. Sağlığı gayet yerinde gözüküyor. Tabi ki şuan biraz dinlenmesi gerekiyor. Dinlenip kendisine gelmesi gerekiyor. Çocuğumuzu ameliyat sonrası alıp 'Mutlu Kuyruklar Bahçemize getirdik. Diğer çocuklarımızın yanına getirdik. Burada arkadaşlarıyla kaynaşmaya başladı yavaş yavaş. En kısa sürede bir birlerine alışacaklar dedi.

Balkız adını verdikleri köpeğe işken yapanlara tepki gösteren Acartürk, Ben bunu yapan insanlara hatta teşvik edenleri de şiddetle kınıyorum. El insaf diyorum ben onlara. Vicdan, merhamet diyorum. Bunu yapan insanlara sesleniyorum. Yarın öbür gün bunun yerine sizin evladınızda olabilirdi. Oğlunuz, kızınız olabilirdi. Ateş düştüğü yeri yakıyor biliyorsunuz. Sizin evlatlarınız nasılsa bunlarda bizim evlatlarımız. Sadece istediğimiz biraz vicdan, biraz duyarlılık, biraz merhamet. Bunların sizlere zararından çok faydası olacaktır. Emin olun. Yarın öbür gün bir afet olayında bunlara muhtaç olacaksınız. Eziyet etmeyin, işkence etmeyin. Sadece başlarını okşamanız bile sizlere çok şey kazandırır. İnsanlık namına çok şey kazandırır. Belki de kaybetmiş olduğunuz vicdanınızı geri alırsınız onun bir tek dokunuşuyla. Henüz kimin kestiğini bilmiyoruz dedi.