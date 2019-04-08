Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Boş Dairedeki Yangın Panik Yarattı

Tekirdağ Boş Dairedeki Yangın Panik Yarattı

33 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir apartmanın 2'nci katındaki kullanılmayan dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir apartmanın 2'nci katındaki kullanılmayan dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi Kumbağ Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki boş daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri ise binayı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının banyodaki elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi. Yangın sonucu dairede maddi hasar oluştu. Polis ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:22 Kaynak: DHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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