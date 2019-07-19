TEKİRDAĞ BUĞDAY TARLASINDAKİ YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI, HAYVANLAR ÖLDÜ

TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde ekili buğday tarlasında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 10 dönüm buğday tarlasıyla, 5 dönüm ormanlık alan yandı. Yangında ormanlık alanda bulunan bazı hayvanlar öldü. Malkara'nın kırsal Kadıköy
Mahallesi'nin Manastır mevkiinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan bir sigara izmaritinin tutuşturmasıyla Veyis Kurt'a ait henüz hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede 10 dönümlük buğday tarlasını kül ederken, tarla yakınındaki ormanlık alana da sıçradı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle olay yerine Malkara ve Keşan
orman itfaiyesi ile su tankerleri, 6 arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınan yangında 10 dönüm buğday tarlasıyla, 5 dönüm ormanlık alan yanarken ormanlık alanda bulunan bazı hayvanlar ise öldü.
Yangında ekili 10 dönüm buğday tarlası küle dönen Veyis Kurt, 1 yıllık emeğinin boşa gittiğini belirterek, Henüz biçilmemiş 10 dönüm buğdayım vardı. Yangın haberini alır almaz hemen buraya geldim. Tabi ki burayı yakan henüz belli değil. Meçhul. Kim olduğunu bilmiyoruz. Orman ekipleri de geldi, yangına hemen müdahale etti. Sağ olsunlar yangını kontrol altına aldılar. Mahalleden traktörleriyle gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ama maalesef buğdayımız yandı, kül oldu gitti. Yapacak bir şey yok her şey Allah'tan. Koca sene verdiğimiz emek gitti, üzgünüm dedi.
Otlattığı koyunlarını yangında yanmaktan zor kurtardığını söyleyen mahalle sakinlerinden Hasan Durgun
(54), Ben bu alanda koyunlarımı otlatıyordum. Her yer alev alev yanıyordu. Orman itfaiyesi geldi. Her yerden söndürme çalışması yaptılar. İtfaiyeden önce mahalleli traktörleriyle geldi, sürdü. Koyunlarımı yanmaktan zor kurtardım. Yangın köye doğru gitmeye başladı. Çok korktuk. Orman itfaiyesi hemen gelip yangını söndürdü. Bizde yanacaktık, koyunlar da yanacaktı, köy de yanacaktı dedi.