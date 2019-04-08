Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak Mazbatasını Aldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak Mazbatasını Aldı

17 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kadir Albayrak, mazbatasını aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kadir Albayrak, mazbatasını aldı.

Tekirdağ Adliyesi'nde düzenlenen törende, Albayrak'a mazbatası İl Seçim Kurulu Başkanı Naci Ergin tarafından verildi.

Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim kampanyasının ardından mazbatasını alarak ikinci döneminde görevine başladığını söyledi.

Tekirdağ'a yeniden hizmet edecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu dönem, 2019-2024 dönemi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ikinci dönemi oluyor. Bu sürede birinci dönemde atılan temeller daha da yükselecek. Gayet samimiyetle söylüyorum; Tekirdağ, Trakya'nın merkezi, Türkiye'nin yıldızı, Balkanların merkezi olacak ve dünya şehirleri ile yarışan büyükşehirler arasına girecektir. Bu mazbataya ve halkımızın güvenine layık olmaya çalışacağım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:34 Kaynak: AA

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