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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Albayrak, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın, Filistin'de çektiği " Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise İsmail Duru'nun "Kapodakya'da balon keyfi" başlıklı fotoğrafını seçen Albayrak, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" karesine oy verdi.


Albayrak, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasını çok beğeniyorum. Geçen sene de aynı hayranlıkla izlemiştim. Haber ve yaşam kategorisindeki fotoğraflar da çok güzel. Ancak beni en çok etkileyen spor kategorisi oldu. Beytullah'ın o azim ve inancı beni çok etkiledi." dedi.

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Filistin, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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