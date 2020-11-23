Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

??????? Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenlik mesleğini yerine getiren öğretmenlerin onurlu gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını bildirdi.

İyiyi ve güzelliği öğreten, her zaman doğru yolu gösteren öğretmenlerin insanları anne ve baba gibi sevgi, şefkat ve özveriyle hayata hazırladıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Sınıfta yaşama sevinci, toplumda güven ve ülkede aydınlanma simgesi olan öğretmenlerimiz, mutlu yarınlarımızın mimarlarıdır. TBMM tarafından 24 Kasım 1928'te başöğretmen unvanı ile onurlandırılan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler, yükselen yeni nesil sizin eseriniz' olacaktır diyerek öğretmenlerimize verdiği önemi ortaya koymuştur.

Öğretmenlerimiz, ülkemizin çağdaşlaşma, demokratikleşme ve kalkınma mücadelesinde her zaman ön saflarda olmuşlardır. Yurdumuzun dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz, sevgi ve vefanın en yücesine layıktırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, başöğretmenimizin açtığı çağdaşlaşma yolunda ülkemizi Cumhuriyet ışığıyla aydınlatan öğretmenlerimizin günlerini en içten duygularımla kutluyor, meslek yaşamlarında başarılar diliyorum."